Три украинские команды примут участие в ESL Challenger League S47: Europe

В период с 27-го февраля по 16-е июня будет проходить онлайн-турнир по CS2 - 47-й сезон европейской ESL Challenger League.

Коллективы будут вести борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов и 2 слота на ESL Pro League S20.

Сразу три украинские команды примут участие в турнире. Речь идет о Monte, ex-IKLA и B8.

The new European #ESLChallengerLeague season is kicking off in a few days! Please welcome all participating teams in Season 47 ????@3DMAXGaming @forzegg @SINNERS_Esports @apeksgg @EYEBALLERS@MovistarKOI@9INEGG

Team Space@Monte_Esports@betera_esports@parivisiongg… pic.twitter.com/9r5b2lN8Bs