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CadiaN: Читы помогли мне стать хорошим игроком в Counter-Strike

Counter-Strike

Каспер поделился опытом использования читов

CadiaN: Читы помогли мне стать хорошим игроком в Counter-Strike

HLTV

Новина українською

Датский игрок команды Liquid Каспер "саԁіаN" Меллер поделился мыслями на счет использования читов.

"Читы - это то, что помогло мне стать хорошим игроком. Мне было лет 12 или около того, я просто скачал их и играл. Когда я их установил, то будто понял все тайминги.

Я понял, когда могу пересечься с противником, как долго могу бежать с ножом, как отреагирует соперник, если я сделаю этот килл", - рассказал Каспер во время стрима на платформе Twich.

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Источник:
Twitch-канал ohnePixel
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