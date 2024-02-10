CadiaN: Читы помогли мне стать хорошим игроком в Counter-Strike

Датский игрок команды Liquid Каспер "саԁіаN" Меллер поделился мыслями на счет использования читов.

"Читы - это то, что помогло мне стать хорошим игроком. Мне было лет 12 или около того, я просто скачал их и играл. Когда я их установил, то будто понял все тайминги.

Я понял, когда могу пересечься с противником, как долго могу бежать с ножом, как отреагирует соперник, если я сделаю этот килл", - рассказал Каспер во время стрима на платформе Twich.