NaVi обыграли россиян из BetBoom и вышли на Major Copenhagen 2024

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere обеспечила себе выход на мейджор по дисциплине CS2 - Major Copenhagen 2024.

Сегодня, 16-го февраля "рожденные побеждать" провели свой четвертый поединок на турнире. NaVi обыграли российскую команду BetBoom. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI):

13:4 на Overpass,

8:13 на Anubis,

13:7 на Nuke.

Таким образом, украинская команда завершила отбор на мейджор с общим счетом 3:1. Благодаря победе над BetBoom, Natus Vincere получили слот на Major Copenhagen 2024.

Ранее, NaVi обыграли KOI и Enterprise, и уступили для россиян из Virtus.pro.

NaVi - BetBoom - Overpass

NaVi - BetBoom - Anubis

NaVi - BetBoom - Nuke