  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NaVi обыграли россиян из BetBoom и вышли на Major Copenhagen 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi обыграли россиян из BetBoom и вышли на Major Copenhagen 2024

Counter-Strike

Завершили европейский RMR-отбор со счетом 3:1

NaVi обыграли россиян из BetBoom и вышли на Major Copenhagen 2024

navi.gg

Новина українською

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere обеспечила себе выход на мейджор по дисциплине CS2 - Major Copenhagen 2024.

Сегодня, 16-го февраля "рожденные побеждать" провели свой четвертый поединок на турнире. NaVi обыграли российскую команду BetBoom. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI):

  • 13:4 на Overpass,
  • 8:13 на Anubis,
  • 13:7 на Nuke.

Таким образом, украинская команда завершила отбор на мейджор с общим счетом 3:1. Благодаря победе над BetBoom, Natus Vincere получили слот на Major Copenhagen 2024.

Ранее, NaVi обыграли KOI и Enterprise, и уступили для россиян из Virtus.pro.

NaVi - BetBoom - Overpass

NaVi - BetBoom - Anubis

NaVi - BetBoom - Nuke

По теме
yellow-arrow
Снайпер NaVi раскритиковал ПК на RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024
yellow-arrow
NaVi проиграли россиянам из Virtus.pro на на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024
yellow-arrow
NaVi стартовали с двух побед на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости