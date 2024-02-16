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NaVi обыграли россиян из BetBoom и вышли на Major Copenhagen 2024
Завершили европейский RMR-отбор со счетом 3:1
navi.gg
Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere обеспечила себе выход на мейджор по дисциплине CS2 - Major Copenhagen 2024.
Сегодня, 16-го февраля "рожденные побеждать" провели свой четвертый поединок на турнире. NaVi обыграли российскую команду BetBoom. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI):
- 13:4 на Overpass,
- 8:13 на Anubis,
- 13:7 на Nuke.
Таким образом, украинская команда завершила отбор на мейджор с общим счетом 3:1. Благодаря победе над BetBoom, Natus Vincere получили слот на Major Copenhagen 2024.
Ранее, NaVi
NaVi - BetBoom - Overpass
NaVi - BetBoom - Anubis
NaVi - BetBoom - Nuke
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