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Капитан Monte пропустит европейский RMR к PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Counter-Strike

Виктор Оруджев заболел

Капитан Monte пропустит европейский RMR к PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Twitter BLAST.tv

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Виктор "sdy" Оруджев не сможет помочь Monte на европейском отборе к первому мейджору по CS2 - PGL CS2 Major Copenhagen 2024. Причина - состояние здоровья Виктора. Об этом сообщил тренер украинской команды Сергей "lmbt" Бежанов.

"К сожалению, на этом RMR мы не сможем выступить в оптимальном составе", - говорится в сообщении клуба в телеграме.

Оруджева в матчах квалификации заменит игрок академии Monte GEN Джек фон Шпрекельсен - "gizmy".

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киберспорт Monte
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Источник:
MONTE GANG
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