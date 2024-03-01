S1mple: Как долго я буду в Falcons? Один месяц, а дальше посмотрим.

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев рассказал о своем периоде в составе коллектива Team Falcons.

"Как долго я буду в Falcons? Один месяц, а дальше увидим. Когда мне предстоит следующий турнир за Falcons?

Читайте также S1mple получит 1 млн за месяц в составе Falcons

Будет онлайн-квалификация (прим. - речь идет о BLAST Premier: Spring Showdown 2024). Первая игра пройдет 6-го марта. Насчет LAN-турниров пока ничего не могу сказать, потому что я в аренде только на месяц. Уже три дня тренировался с Falcons", - рассказал Александр во время своей трансляции на платформе Twich.

Напомним, в октябре прошлого года 26-летний Костылев объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив Natus Vincere. А в феврале NaVi отдали украинского снайпера в аренду в Falcons.