Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
S1mple: Как долго я буду в Falcons? Один месяц, а дальше посмотрим.
Уже 6-го марта украинец может дебютировать за новый коллектив
Photo by Michał Konkol via BLAST
Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев рассказал о своем периоде в составе коллектива Team Falcons.
"Как долго я буду в Falcons? Один месяц, а дальше увидим. Когда мне предстоит следующий турнир за Falcons?
Будет онлайн-квалификация (прим. - речь идет о BLAST Premier: Spring Showdown 2024). Первая игра пройдет 6-го марта. Насчет LAN-турниров пока ничего не могу сказать, потому что я в аренде только на месяц. Уже три дня тренировался с Falcons", - рассказал Александр во время своей трансляции на платформе Twich.
Напомним, в октябре прошлого года 26-летний Костылев объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив Natus Vincere. А в феврале NaVi отдали украинского снайпера в аренду в Falcons.
Популярное сейчас
- Полесье рискует упасть ниже Динамо и Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Вице-премьер Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за жалоб в Брюссель
- Власти Азербайджана отменили визит Зеленского в регион, - СМИ
- Monte попрощались со своим капитаном
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО