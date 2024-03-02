  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. S1mple рассказал, почему пропустил благотворительный матч Зинченко для сбора на батальон Айдар
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

S1mple рассказал, почему пропустил благотворительный матч Зинченко для сбора на батальон Айдар

Counter-Strike
Обновлено

Обидно, интересно было бы посмотреть на Александра

S1mple рассказал, почему пропустил благотворительный матч Зинченко для сбора на батальон Айдар

HTLV

Новина українською

Украинский киберспортсмен и игрок Falcons Александр "s1mple" Костылев рассказал, почему пропустил шоуматч "Клатч Айдара", который организовывал защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

Костылев числился в участниках благотворительного матча, но в итоге пропустил событие из-за тренировки в своем новом коллективе. Недавно, Natus Vincere отдали Костылева в аренду в Falcons.

"Конечно видел. Я видел все клипы с того шоуматча. Я не смог играть, потому что у меня в этот день первая тренировка была", - рассказал s1mple во время своей трансляции на платформе Twich.

Напомним, победу в том поединке одержала команда Зинченко. Целью матча было собрать 30 миллионов гривен на средства РЭБ, дроны и транспорт для батальона "Айдар".

По теме
yellow-arrow
S1mple: Как долго я буду в Falcons? Один месяц, а дальше посмотрим.
yellow-arrow
CS - самая популярная кибердисциплина в Украине за прошлый год
yellow-arrow
Игрок Monte br0 перешел в состав Astralis
киберспорт Александр Костылев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twich s1mple
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
atomek (Львов)
02.03.2024 в 19:27
Twitch , а не Twich
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
atomek (Львов)
02.03.2024 в 19:27
Twitch , а не Twich
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости