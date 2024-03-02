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S1mple рассказал, почему пропустил благотворительный матч Зинченко для сбора на батальон Айдар
Обидно, интересно было бы посмотреть на Александра
HTLV
Украинский киберспортсмен и игрок Falcons Александр "s1mple" Костылев рассказал, почему пропустил шоуматч "Клатч Айдара", который организовывал защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.
Костылев числился в участниках благотворительного матча, но в итоге пропустил событие из-за тренировки в своем новом коллективе. Недавно, Natus Vincere отдали Костылева в аренду в Falcons.
"Конечно видел. Я видел все клипы с того шоуматча. Я не смог играть, потому что у меня в этот день первая тренировка была", - рассказал s1mple во время своей трансляции на платформе Twich.
Напомним, победу в том поединке одержала
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