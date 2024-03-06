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Партнер s1mple по Falcons: Он одаренный от природы, поэтому очень быстро все схватывает

Counter-Strike

Snappi высоко оценил украинского снайпера

Партнер s1mple по Falcons: Он одаренный от природы, поэтому очень быстро все схватывает

HLTV

Новина українською

Датский игрок Falcons Марко "Snappi" Пфейффер высказался об уровне игры новичка команды в лице украинского снайпера Александра "s1mple" Костылева.

"Он одаренный от природы, поэтому очень быстро все схватывает. До NaVi он уже играл в международных командах, а во время выступлений за NaVi он постоянно играл на FPL (прим. - речь идет о платформе FACEIT).

Поэтому для него нет ничего нового в том, чтобы разговаривать на английском. Он также привык брать на себя ответственность. Я думаю, справедливо будет сказать, что нам нужен звездный игрок, как это было в ENCE со Spinx, а затем с NertZ.

Это то, что нам нужно. И с моей точки зрения, он безусловно справляется с этой работой, и даже больше", - поделился Марко.

Прямо сейчас s1mple проводит свой дебютный поединок за Falcons - против Metizport.

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Источник:
HLTV
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