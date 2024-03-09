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Monte вылетели из BLAST Premier Spring Showdown 2024 на стадии четвертьфинала
Sdy снова сыграл за свою уже бывшую команду
HLTV
В период с 6-го по 10-е марта проходит турнире по дисциплине CS2 - BLAST Premier Spring Showdown 2024. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 135 тысяч долларов.
Сегодня, украинская команда Monte встречалась с коллективом Metizport в рамках четвертьфинала BLAST Premier Spring Showdown 2024.
Серия проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением Monte со счетом 0-2:
- Vertigo 7:13,
- Mirage 5:13.
Таким образом, команда украинской организации заняла 5-8 место и покинула турнир.
Примечательно, что за Monte снова сыграл уже бывший капитан команды Виктор "sdy" Оруджев, который уже покинул коллектив по соглашению сторон. Однако, организаторы турнира запретили делать замены в ростерах команд, поэтому украинский киберспортсмен выручил своих экс-партнеров.
Запись матча 1/4 BLAST Premier Spring Showdown 2024
Monte - Metizport - Vertigo
Monte - Metizport - Mirage
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