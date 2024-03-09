Monte вылетели из BLAST Premier Spring Showdown 2024 на стадии четвертьфинала

В период с 6-го по 10-е марта проходит турнире по дисциплине CS2 - BLAST Premier Spring Showdown 2024. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 135 тысяч долларов.

Сегодня, украинская команда Monte встречалась с коллективом Metizport в рамках четвертьфинала BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Серия проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением Monte со счетом 0-2:

Vertigo 7:13,

Mirage 5:13.

Таким образом, команда украинской организации заняла 5-8 место и покинула турнир.

Примечательно, что за Monte снова сыграл уже бывший капитан команды Виктор "sdy" Оруджев, который уже покинул коллектив по соглашению сторон. Однако, организаторы турнира запретили делать замены в ростерах команд, поэтому украинский киберспортсмен выручил своих экс-партнеров.

Запись матча 1/4 BLAST Premier Spring Showdown 2024

Monte - Metizport - Vertigo

Monte - Metizport - Mirage