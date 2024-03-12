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NaVi сохранили 6-е место в рейтинге HLTV
А обидчик Monte поднялся сразу на 15 позиций
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, попала в ТОП-10 списка. При этом коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранил за собой 6-ю позицию.
В свою очередь другая украинская команда Monte так и не вернулась в десятку лучших, занимая 17-ю позицию. Примечательно, что самый большой скачок в списке совершил обидчик Monte на BLAST Premier Spring Showdown 2024 в лице Metizport. Они поднялись сразу на 15 позиций!
Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.
Рейтинг HLTV:
- 1. FaZe - 924 баллов,
- 2. Spirit - 743,
- 3. Vitality - 719,
- 4. MOUZ - 536,
- 5. G2 - 482,
- 6. NaVi - 453,
- 7. Virtus.pro - 359,
- 8. Falcons - 317,
- 9. ENCE - 305,
- 10. Cloud9 - 298,
- ***
- 17. Monte - 142.
- ***
- 30. Metizport - 63.
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