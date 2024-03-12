NaVi сохранили 6-е место в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, попала в ТОП-10 списка. При этом коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранил за собой 6-ю позицию.

В свою очередь другая украинская команда Monte так и не вернулась в десятку лучших, занимая 17-ю позицию. Примечательно, что самый большой скачок в списке совершил обидчик Monte на BLAST Premier Spring Showdown 2024 в лице Metizport. Они поднялись сразу на 15 позиций!

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV: