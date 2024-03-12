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NaVi сохранили 6-е место в рейтинге HLTV

Counter-Strike

А обидчик Monte поднялся сразу на 15 позиций

NaVi сохранили 6-е место в рейтинге HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere, как и раньше, попала в ТОП-10 списка. При этом коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранил за собой 6-ю позицию.

В свою очередь другая украинская команда Monte так и не вернулась в десятку лучших, занимая 17-ю позицию. Примечательно, что самый большой скачок в списке совершил обидчик Monte на BLAST Premier Spring Showdown 2024 в лице Metizport. Они поднялись сразу на 15 позиций!

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV:

  • 1. FaZe - 924 баллов,
  • 2. Spirit - 743,
  • 3. Vitality - 719,
  • 4. MOUZ - 536,
  • 5. G2 - 482,
  • 6. NaVi - 453,
  • 7. Virtus.pro - 359,
  • 8. Falcons - 317,
  • 9. ENCE - 305,
  • 10. Cloud9 - 298,
  • ***
  • 17. Monte - 142.
  • ***
  • 30. Metizport - 63.
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Источник:
HLTV
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