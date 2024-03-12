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Лучший игрок 2023-го года пролонгировал контракт с Team Vitality
Матье Эрбо продолжит выступать за французскую организацию
HLTV
Французская киберспортивная команда Team Vitality официально анонсировала о пролонгации соглашения со своим лидером и легендой CS - Матье "ZywOo" Эрбо.
Новый контракт француза, выступающего на позиции снайпера, рассчитан до 2026-го года. Напомним, Матье пополнил ряды Team Vitality в далеком 2018-м году.
Эрбо стал лучшим игроком по дисциплине CS2 в прошлом календарном году.
THE KING IS STAYING ????@zywoo pic.twitter.com/4I5asVbh5q— Team Vitality ???? (@TeamVitality) March 12, 2024
В прошлом сезоне 23-летний француз (прим. - речь идет о Матье Эрбо) в составе Vitality стал чемпионом IEM Rio, BLAST.tv Paris Major, Gamers8, BLAST Premier Fall Final и BLAST Premier World Final. Также в 2023-м году ZywOo получил 4 награды MVP - Эрбо стал лучшим на BLAST.tv Paris Major, Gamers8, BLAST Premier Fall Final, BLAST Premier World Final, а также стал вторым на IEM Rio.
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