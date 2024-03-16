  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte сыграют на Global Esports Tour Rio 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte сыграют на Global Esports Tour Rio 2024

Counter-Strike

Однако, состав до сих пор не сформирован

Monte сыграют на Global Esports Tour Rio 2024

Telegram MONTE GANG

Новина українською

В период с 18-го по 21-е апреля пройдет крупный турнир по дисциплине CS2 - Global Esports Tour Rio 2024. Соревнования пройдут в столице Бразилии - Рио-де-Жанейро. Команды будут бороться за 200 тысяч долларов.

В турнире также примет участие украинская команда Monte. Кроме наших ребят на турнирные в Рио также сыграют такие коллективы: FURIA, Imperial, MIBR, 9z, Preasy, Metzports и OG.

Напомним, после ухода из команды Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева состав Monte остается неполным.

По теме
yellow-arrow
Игрок Monte стал вторым лучшим игроком европейского хаба на платформе FACEIT
yellow-arrow
Зубков: Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в Counter-Strike
yellow-arrow
S1mple попал в заявку NaVi на мейджор в Копенгагене
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MONTE GANG
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости