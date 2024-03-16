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Monte сыграют на Global Esports Tour Rio 2024
Однако, состав до сих пор не сформирован
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В период с 18-го по 21-е апреля пройдет крупный турнир по дисциплине CS2 - Global Esports Tour Rio 2024. Соревнования пройдут в столице Бразилии - Рио-де-Жанейро. Команды будут бороться за 200 тысяч долларов.
В турнире также примет участие украинская команда Monte. Кроме наших ребят на турнирные в Рио также сыграют такие коллективы: FURIA, Imperial, MIBR, 9z, Preasy, Metzports и OG.
Напомним, после ухода из команды Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева состав Monte остается неполным.
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