Monte сыграют на Global Esports Tour Rio 2024

В период с 18-го по 21-е апреля пройдет крупный турнир по дисциплине CS2 - Global Esports Tour Rio 2024. Соревнования пройдут в столице Бразилии - Рио-де-Жанейро. Команды будут бороться за 200 тысяч долларов.

В турнире также примет участие украинская команда Monte. Кроме наших ребят на турнирные в Рио также сыграют такие коллективы: FURIA, Imperial, MIBR, 9z, Preasy, Metzports и OG.

Напомним, после ухода из команды Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева состав Monte остается неполным.