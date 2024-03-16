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Игрок Monte стал вторым лучшим игроком европейского хаба на платформе FACEIT

Counter-Strike

До первого места не хватило лишь трех баллов

Игрок Monte стал вторым лучшим игроком европейского хаба на платформе FACEIT

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Платформа FACEIT опубликовала ТОП лучших игроков 7-го сезона.

Таким образом, в тройку лучших европейского региона (прим. - хаба FPL) попал украинский киберспортсмен и игрок Monte Сергей "Demqq" Демченко.

22-летний украинец набрал 1642 зачетных балла. За это Демченко получил 1,250 долларов в качестве призовых.

До первой позиции Сергею не хватило всего 3 очков.

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Источник:
Twitter FACEIT CS2
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