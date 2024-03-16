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Игрок Monte стал вторым лучшим игроком европейского хаба на платформе FACEIT
До первого места не хватило лишь трех баллов
Фото з відкритих джерел
Платформа FACEIT опубликовала ТОП лучших игроков 7-го сезона.
Таким образом, в тройку лучших европейского региона (прим. - хаба FPL) попал украинский киберспортсмен и игрок Monte Сергей "Demqq" Демченко.
22-летний украинец набрал 1642 зачетных балла. За это Демченко получил 1,250 долларов в качестве призовых.
До первой позиции Сергею не хватило всего 3 очков.
Congrats to the Top 3 FPL EU finishers for the first half of March! And well done to lauNX for his first title! ????— FACEIT CS2 (@FACEITcs) March 15, 2024
???????????? @lauNXcs_
???????????? @demqqqq
???????????? @hAdjiCSGO
Good luck and have fun in the upcoming season! ???? pic.twitter.com/guTsA8rlkk
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