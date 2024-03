Игрок Monte стал вторым лучшим игроком европейского хаба на платформе FACEIT

Платформа FACEIT опубликовала ТОП лучших игроков 7-го сезона.

Таким образом, в тройку лучших европейского региона (прим. - хаба FPL) попал украинский киберспортсмен и игрок Monte Сергей "Demqq" Демченко.

22-летний украинец набрал 1642 зачетных балла. За это Демченко получил 1,250 долларов в качестве призовых.

До первой позиции Сергею не хватило всего 3 очков.

Congrats to the Top 3 FPL EU finishers for the first half of March! And well done to lauNX for his first title! ????



???????????? @lauNXcs_

???????????? @demqqqq

???????????? @hAdjiCSGO



Good luck and have fun in the upcoming season! ???? pic.twitter.com/guTsA8rlkk