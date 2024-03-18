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Первый в истории Мажор по Counter-Strike 2: GGBET анонсирует множество бонусов
Щедрые бонусы на каждом этапе PGL Major Copenhagen 2024
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В воскресенье, 17 марта, стартовал первый в истории Мажор по Counter-Strike 2. Лицензионный букмекер GGBET предлагает своим пользователям щедрые бонусы на каждом этапе PGL Major Copenhagen 2024.
PGL Major Copenhagen 2024 проходит в столице Дании (17 - 31 марта). Подогревает интригу внушительный призовой фонд турнира в размере $1,250,000. По котировкам GGBET, главными претендентами на титул являются команды TEAM VITALITY (коэффициент на победу в турнире - 2.3), NAVI (6,5), ENCE (14).
К каждому из 3 этапов PGL Major Copenhagen 2024 GGBET подготовил специальные бонусы. Во время Opening Stage с 15 по 20 марта пользователи могут получить бонус на депозит до 200%; на стадии выбывания с 21 по 24 марта GGBET предлагает "страховые" ставки. Во время стадии плей-офф с 25 по 31 марта игрокам будут доступны бонусы на депозит до 150% и фрибет. Бонусы GGBET доступны на сайте в разделе "Акции" с 17 по 31 марта.
- Зарегистрироваться на сайте GGBET или войти в существующий аккаунт;
- Активировать текущее предложение в разделе "Акции";
- Внести депозит на сумму от 400 грн, или более;
- Получить бонус!
Подробности на сайте ggbet.ua. Бонус доступен только для новых пользователей.
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