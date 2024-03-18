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Monte объявили о новом ростере по дисциплине CS2
Не таких изменений ожидали фанаты команды...
MONTE GANG
Украинская киберспортивная организация официально анонсировала изменения в составе команды по дисциплине CS2.
"Пришло время перемен и время двигаться вперед. Последний месяц был полон фундаментальных событий, которые повлияли на наш CS2 состав.
И сейчас мы хотим анонсировать двух игроков, которые присоединятся к основному ростеру команды из нашей академии Monte GEN. Добро пожаловать в главную команду, Gizmy (Великобритания) и ryu (Литва).
Нас ждет очень непростой и тернистый путь построения команды и много турниров впереди. Ребятам нужна ваша поддержка", - говорится в сообщении организации в телеграм-канале MONTE GANG.
Напомним, ранее коллектив покинули Александр "br0" Бро и Виктор "sdy" Оруджев.
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