Monte объявили о новом ростере по дисциплине CS2

Украинская киберспортивная организация официально анонсировала изменения в составе команды по дисциплине CS2.

"Пришло время перемен и время двигаться вперед. Последний месяц был полон фундаментальных событий, которые повлияли на наш CS2 состав.

И сейчас мы хотим анонсировать двух игроков, которые присоединятся к основному ростеру команды из нашей академии Monte GEN. Добро пожаловать в главную команду, Gizmy (Великобритания) и ryu (Литва).