  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte объявили о новом ростере по дисциплине CS2
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte объявили о новом ростере по дисциплине CS2

Counter-Strike

Не таких изменений ожидали фанаты команды...

Monte объявили о новом ростере по дисциплине CS2

MONTE GANG

Новина українською

Украинская киберспортивная организация официально анонсировала изменения в составе команды по дисциплине CS2.

"Пришло время перемен и время двигаться вперед. Последний месяц был полон фундаментальных событий, которые повлияли на наш CS2 состав.

И сейчас мы хотим анонсировать двух игроков, которые присоединятся к основному ростеру команды из нашей академии Monte GEN. Добро пожаловать в главную команду, Gizmy (Великобритания) и ryu (Литва).

Читайте такжеMonte сыграют на Global Esports Tour Rio 2024

Нас ждет очень непростой и тернистый путь построения команды и много турниров впереди. Ребятам нужна ваша поддержка", - говорится в сообщении организации в телеграм-канале MONTE GANG.

Напомним, ранее коллектив покинули Александр "br0" Бро и Виктор "sdy" Оруджев.

По теме
yellow-arrow
Woro2k: Кто пишет плохое о новом составе - готовьте обувь, чтобы переобуться
yellow-arrow
Первый в истории Мажор по Counter-Strike 2: GGBET анонсирует множество бонусов
yellow-arrow
Российская команда 9 Pandas пропустит мейджор из-за проблем с визами
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости