Woro2k: Кто пишет плохое о новом составе - готовьте обувь, чтобы переобуться

Игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился мыслями на счет новых игроков в составе команды.

"Кто там пишет что-то хре***** про ростер, то вы тормоза и готовьте обувь, потому что нужно будет скоро переобуться.

Gizmy и ryu - молодцы, и прогресс виден каждый день. А искренним фанатам большое спасибо за поддержку и поддерживайте молодых. Им это нужно, как никогда", - написал в своем телеграм-канале Владимир.