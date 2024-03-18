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Woro2k: Кто пишет плохое о новом составе - готовьте обувь, чтобы переобуться

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Фанаты ожидали более именитых игроков

Woro2k: Кто пишет плохое о новом составе - готовьте обувь, чтобы переобуться

HTLV

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Игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился мыслями на счет новых игроков в составе команды.

"Кто там пишет что-то хре***** про ростер, то вы тормоза и готовьте обувь, потому что нужно будет скоро переобуться.

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Gizmy и ryu - молодцы, и прогресс виден каждый день. А искренним фанатам большое спасибо за поддержку и поддерживайте молодых. Им это нужно, как никогда", - написал в своем телеграм-канале Владимир.

Напомним, ранее Monte покинули Александр "br0" Бро и Виктор "sdy" Оруджев.

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Источник:
Telegram-канал Woro2k (1715)
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