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Woro2k: Кто пишет плохое о новом составе - готовьте обувь, чтобы переобуться
Фанаты ожидали более именитых игроков
HTLV
Игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился мыслями на счет новых игроков в составе команды.
"Кто там пишет что-то хре***** про ростер, то вы тормоза и готовьте обувь, потому что нужно будет скоро переобуться.
Gizmy и ryu - молодцы, и прогресс виден каждый день. А искренним фанатам большое спасибо за поддержку и поддерживайте молодых. Им это нужно, как никогда", - написал в своем телеграм-канале Владимир.
Напомним, ранее Monte покинули Александр "br0" Бро и Виктор "sdy" Оруджев.
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