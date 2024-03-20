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NaVi узнали своего соперника по стадии Elimination Stage на мейджоре

Counter-Strike

Поединок пройдет завтра

NaVi узнали своего соперника по стадии Elimination Stage на мейджоре

navi.gg

Новина українською

В период с 17-го по 31-е марта в Копенгагене проходит мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen.

Украинская команда Natus Vincere также принимает участие в турнире. Однако "рожденные побеждать" не играли в групповом этапе, а начнут свои выступления сразу со стадии Elimination Stage. Сегодня команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) узнала своего первого соперника по раунду плей-офф.

Им стал коллектив The Mongolz, который занял 7-е место в таблице. Монгольская команда одержала три победы и дважды уступила.

Поединок между NaVi и The Mongolz пройдет завтра, 21-го марта. Начало в 14:00.

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