NaVi узнали своего соперника по стадии Elimination Stage на мейджоре

В период с 17-го по 31-е марта в Копенгагене проходит мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen.

Украинская команда Natus Vincere также принимает участие в турнире. Однако "рожденные побеждать" не играли в групповом этапе, а начнут свои выступления сразу со стадии Elimination Stage. Сегодня команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) узнала своего первого соперника по раунду плей-офф.

Им стал коллектив The Mongolz, который занял 7-е место в таблице. Монгольская команда одержала три победы и дважды уступила.

Поединок между NaVi и The Mongolz пройдет завтра, 21-го марта. Начало в 14:00.