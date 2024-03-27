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Тренер NaVi: Для меня минимальной целью является место в ТОП-4 мейджора

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На данный момент, "рожденные побеждать" дошли до четвертьфинала

Тренер NaVi: Для меня минимальной целью является место в ТОП-4 мейджора

HLTV

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Тренер украинской команды Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет выхода "рожденных побеждать" в плей-офф мэйджора в Копенгагене.

"Я думаю, что мы рассчитывали на выход в плей-офф. Для меня, минимальной целью было, и есть, попасть в ТОП-4. С таким составом, я думаю, это будет отличный результат для нас. Но кто знает?

Мы провели действительно хороший тренировочный лагерь, и мы готовились примерно две недели к этому событию. На мэйджорах много волшебных моментов, возможно, мы покажем себя еще лучше.

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Могу сказать, что это было бонусной мотивацией, что мы можем противостоять не самым сильным соперникам. Мы много раз побеждали G2, а еще раньше мы выигрывали Eternal Fire. Я точно знаю, что они хотят реванша, но это все равно лучше, чем играть с Vitality или Spirit", - рассказал B1ad3.

Также Городенский высказался на счет Александра "S1mple" Костылева, который сейчас находится в инактиве NaVi.

"Если S1mple покинет любую команду, вы почувствуете разницу - я имею в виду его праймовую версию, в основном.

Потому что когда он играл за Falcons, вы могли видеть, что он долго не тренировался и не играл примерно шесть месяцев. Он был не в хорошей форме. Но когда он играл с нами в EPL, он выглядел великолепно. И когда он покидает команду, тебе приходится многое менять".

Напомним, в четвертьфинале PGL Major Copenhagen-2024 команда украинского клуба сыграет против коллектива Eternal Fire. Встреча пройдет в формате "Best of 3" и состоится 29-го марта.

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Источник:
HLTV
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