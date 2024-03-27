Тренер NaVi: Для меня минимальной целью является место в ТОП-4 мейджора

Тренер украинской команды Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет выхода "рожденных побеждать" в плей-офф мэйджора в Копенгагене.

"Я думаю, что мы рассчитывали на выход в плей-офф. Для меня, минимальной целью было, и есть, попасть в ТОП-4. С таким составом, я думаю, это будет отличный результат для нас. Но кто знает? Мы провели действительно хороший тренировочный лагерь, и мы готовились примерно две недели к этому событию. На мэйджорах много волшебных моментов, возможно, мы покажем себя еще лучше.

Могу сказать, что это было бонусной мотивацией, что мы можем противостоять не самым сильным соперникам. Мы много раз побеждали G2, а еще раньше мы выигрывали Eternal Fire. Я точно знаю, что они хотят реванша, но это все равно лучше, чем играть с Vitality или Spirit", - рассказал B1ad3.

Также Городенский высказался на счет Александра "S1mple" Костылева, который сейчас находится в инактиве NaVi.

"Если S1mple покинет любую команду, вы почувствуете разницу - я имею в виду его праймовую версию, в основном. Потому что когда он играл за Falcons, вы могли видеть, что он долго не тренировался и не играл примерно шесть месяцев. Он был не в хорошей форме. Но когда он играл с нами в EPL, он выглядел великолепно. И когда он покидает команду, тебе приходится многое менять".

Напомним, в четвертьфинале PGL Major Copenhagen-2024 команда украинского клуба сыграет против коллектива Eternal Fire. Встреча пройдет в формате "Best of 3" и состоится 29-го марта.