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Falcons подписали чемпиона пяти мейджоров
После ухода s1mple из команды
BLAST.tv
Киберспортивный клуб Falcons Esport официально объявил о трансфере Питера "dupreeh" Расмуссена.
За свою игровую карьеру в дисцпилине CS:GO 31-летний датчанин выиграл 5 мейджоров. Он заменит по позиции украинца Александра "s1mple" Костылева, который недавно покинул команду.
Напомним, Александр выступал за Falcons на правах аренды. Коллектив из Саудовской Аравии арендовал 26-летнего снайпера у украинского клуба Natus Vincere.
Костылев отыграл за саудитов лишь один матч (прим. - проигранная встреча для Metizport в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024) и заработал за один месяц 1 млн долларов в качестве заработной платы.
Контракт Расмуссена с Falcons рассчитан до 2025-го года и предусматривает возможность досрочного расторжения по соглашению сторон.
The Danish King Has Arrived ???????? ????— Falcons Esports (@FalconsEsport) March 26, 2024
The 5 Major Champion Returns to Tier 1 Counter-Strike. ????????????????????
Welcome to Team Falcons, @dupreeh! #FalconsAreHere pic.twitter.com/HQYDEZV0U8
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