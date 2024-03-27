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Falcons подписали чемпиона пяти мейджоров

Counter-Strike

После ухода s1mple из команды

Falcons подписали чемпиона пяти мейджоров

BLAST.tv

Новина українською

Киберспортивный клуб Falcons Esport официально объявил о трансфере Питера "dupreeh" Расмуссена.

За свою игровую карьеру в дисцпилине CS:GO 31-летний датчанин выиграл 5 мейджоров. Он заменит по позиции украинца Александра "s1mple" Костылева, который недавно покинул команду.

Напомним, Александр выступал за Falcons на правах аренды. Коллектив из Саудовской Аравии арендовал 26-летнего снайпера у украинского клуба Natus Vincere.

Костылев отыграл за саудитов лишь один матч (прим. - проигранная встреча для Metizport в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024) и заработал за один месяц 1 млн долларов в качестве заработной платы.

Контракт Расмуссена с Falcons рассчитан до 2025-го года и предусматривает возможность досрочного расторжения по соглашению сторон.

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