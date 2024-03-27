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Гендиректор NaVi - о переходе s1mple: Короче говоря, недорого
Костылев пополнил ряды "рожденных побеждать" в 2016-м году
PGL
Генеральный директор украинского киберспортивного клкбу Natus Vincere Евгений "HarisPilton" Золотарев вспомнил переход Александра "s1mple" Костылева.
- Дорого вообще стоил трансфер s1mple из Liquid?
- Не хочу подставлять Liquid. Коротко говоря, недорого, - рассказал Золотарев.
Напомним, украинский снайпер перешел в состав "рожденных побеждать" в 2016-м году. А в октябре прошлого года Костылев объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив. Последний месяц Александр провел в аренде в коллективе Falcons.
В составе Natus Vincere s1mple получил 21 награду MVP.
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