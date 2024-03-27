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Гендиректор NaVi - о переходе s1mple: Короче говоря, недорого

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Костылев пополнил ряды "рожденных побеждать" в 2016-м году

Гендиректор NaVi - о переходе s1mple: Короче говоря, недорого

PGL

Новина українською

Генеральный директор украинского киберспортивного клкбу Natus Vincere Евгений "HarisPilton" Золотарев вспомнил переход Александра "s1mple" Костылева.

- Дорого вообще стоил трансфер s1mple из Liquid?

- Не хочу подставлять Liquid. Коротко говоря, недорого, - рассказал Золотарев.

Напомним, украинский снайпер перешел в состав "рожденных побеждать" в 2016-м году. А в октябре прошлого года Костылев объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив. Последний месяц Александр провел в аренде в коллективе Falcons.

В составе Natus Vincere s1mple получил 21 награду MVP.

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Источник:
Youtube-канал "ухо"
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