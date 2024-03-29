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NaVi вышли в полуфинал PGL Major Copenhagen

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"Рожденные побеждать" уже в ТОП-4

NaVi вышли в полуфинал PGL Major Copenhagen

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходит первый мейджор в истории дисциплины CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.

Сегодня в рамках четвертьфинала украинская команда Natus Vincere уверенно обыграла Eternal Fire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать":

  • Mirage 16:13,
  • Inferno 13:9.

Таким образом, команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) прошла в полуфинал, где сыграет против победителя пары MOUZ - G2 Esports.

PGL Major Copenhagen

NaVi - Eternal Fire - Mirage

NaVi - Eternal Fire - Inferno

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