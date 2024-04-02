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NaVi поднялись на второе место в рейтинге HLTV

Counter-Strike

Monte же упали аж на 22-ю позицию...

NaVi поднялись на второе место в рейтинге HLTV

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere поднялась сразу на 4 позиции в ТОП-10 списка. В частности, "рожденные побеждать" сейчас занимают 2-е место. Это произошло, благодаря победе коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) на первом мейджоре в истории СS2 - PGL Major Copenhagen.

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan, который и противостоял NaVi в гранд-финале турнира в Копенгагене.

Что касается другого украинского коллектива, то Monte, к сожалению, продолжили свое стремительное падение в рейтинге. Команда Владимира "Woro2k" Велетнюка потеряла еще 3 позиции и расположилась на 22-м месте.

Напомним, Monte начал терять свои позиции после ухода из клуба Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место) :

  • 1. FaZe - 939 баллов
  • 2. Natus Vincere - 757
  • 3. Spirit - 701
  • 4. Vitality — 655
  • 5. G2 - 546
  • 6. MOUZ - 541
  • 7. Cloud9 - 393
  • 8. Eternal Fire - 325
  • 9. Virtus.pro — 291
  • 10. Falcons - 239

***

  • 22. Monte – 88
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Источник:
HLTV
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