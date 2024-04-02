NaVi поднялись на второе место в рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere поднялась сразу на 4 позиции в ТОП-10 списка. В частности, "рожденные побеждать" сейчас занимают 2-е место. Это произошло, благодаря победе коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) на первом мейджоре в истории СS2 - PGL Major Copenhagen.

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan, который и противостоял NaVi в гранд-финале турнира в Копенгагене.

Что касается другого украинского коллектива, то Monte, к сожалению, продолжили свое стремительное падение в рейтинге. Команда Владимира "Woro2k" Велетнюка потеряла еще 3 позиции и расположилась на 22-м месте.

Напомним, Monte начал терять свои позиции после ухода из клуба Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место) :

1. FaZe - 939 баллов

2. Natus Vincere - 757

3. Spirit - 701

4. Vitality — 655

5. G2 - 546

6. MOUZ - 541

7. Cloud9 - 393

8. Eternal Fire - 325

9. Virtus.pro — 291

10. Falcons - 239

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