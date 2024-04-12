Тренер NaVi: Я не ожидал, что jL станет MVP мейджора

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет игроков "рожденных побеждать" Алекси "Aleksib" Виролайнена и Юстинаса "jL" Лекавичуса.

- Какие бы вы выделили главные черты Алекси как капитана, и в то же время ожидали ли вы, что именно jL станет MVP и будет лидером команды? То есть получилась интересная ситуация, когда Алекси - это лидер и капитан, и так же jL стал лидером команды.



- Юстинас очень помогает с точки зрения морали. Он может подбодрить. Я бы не сказал, что он лидер команды, он больше как опора команды. От него никто не требует быть лидером, он пытается им быть, но также он пытается помогать команде быть опорой в трудные моменты.



Нет, я не ожидал того, что он будет MVP, я вообще увидел это где-то в полуфинале, что он в топ-5 или топ-8 игроков, претендующих на MVP.

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Я видел хорошие игры от него, но было и много игр с ошибками. Никто не знает, как он себя проявит. У нас не только он играет, у нас бывает, что может включиться и Валерий, и Игорь, иногда и Михай, хотя у него сложная роль, но он делает очень важные килы на карте и мувы. Это очень важно для победы в раунде.



Что касается Алекси - он больший лидер, это точно. Его плюсы, как и у любого IGL, что у него есть тактическое мышление, и это важно. Как я говорил в другом интервью, мне кажется, что у него все еще впереди. Когда мы взяли его, на мой взгляд он был не Tier-1 IGL.

Напомним, Лекавичус стал MVP первого в истории мейджора по CS2.

