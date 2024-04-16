NaVi сохранили вторую позицию в мировом рейтинге HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere сохранила свою вторую позицию в ТОП-10. "Рожденные побеждать" удерживают свое место в списке, благодаря победе на первом мtйджоре в истории СS2 - PGL Major Copenhagen.

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan, который и противостоял NaVi в гранд-финале турнира в Копенгагене. К тому же, на днях команда Фина "karrigan" Андерсена (FaZe) одержала победу на IEM Chengdu 2024 в Китае.

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Что касается другого украинского коллектива, то Monte, к сожалению, продолжили свое стремительное падение в рейтинге. Команда Владимира "Woro2k" Велетнюка потеряла еще 4 позиции и теперь занимает 27-е место. Напомним, Monte начали терять свои позиции после ухода из клуба Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева. Это произошло в конце февраля.

Примечательно, что команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA поднялась на 79-ю позицию.

Рейтинг HLTV:

1. FaZe - 1000 баллов

2. Natus Vincere - 699

3. MOUZ - 701

4. Spirit - 587

5. G2 - 579

6. Vitality - 505

7. Eternal Fire - 316

8. Cloud9 - 308

9. HEROIC - 245

10. Virtus.pro - 225

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