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NaVi сохранили вторую позицию в мировом рейтинге HLTV

Counter-Strike

Лидерство по-прежнему у FaZe Clan

NaVi сохранили вторую позицию в мировом рейтинге HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere сохранила свою вторую позицию в ТОП-10. "Рожденные побеждать" удерживают свое место в списке, благодаря победе на первом мtйджоре в истории СS2 - PGL Major Copenhagen.

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan, который и противостоял NaVi в гранд-финале турнира в Копенгагене. К тому же, на днях команда Фина "karrigan" Андерсена (FaZe) одержала победу на IEM Chengdu 2024 в Китае.

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Что касается другого украинского коллектива, то Monte, к сожалению, продолжили свое стремительное падение в рейтинге. Команда Владимира "Woro2k" Велетнюка потеряла еще 4 позиции и теперь занимает 27-е место. Напомним, Monte начали терять свои позиции после ухода из клуба Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева. Это произошло в конце февраля.

Примечательно, что команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA поднялась на 79-ю позицию.

Рейтинг HLTV:

  • 1. FaZe - 1000 баллов
  • 2. Natus Vincere - 699
  • 3. MOUZ - 701
  • 4. Spirit - 587
  • 5. G2 - 579
  • 6. Vitality - 505
  • 7. Eternal Fire - 316
  • 8. Cloud9 - 308
  • 9. HEROIC - 245
  • 10. Virtus.pro - 225

***

  • 27. Monte - 79
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киберспорт Natus Vincere Monte
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Источник:
HLTV
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