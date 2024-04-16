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NaVi сохранили вторую позицию в мировом рейтинге HLTV
Лидерство по-прежнему у FaZe Clan
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere сохранила свою вторую позицию в ТОП-10. "Рожденные побеждать" удерживают свое место в списке, благодаря победе на первом мtйджоре в истории СS2 - PGL Major Copenhagen.
Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan, который и противостоял NaVi в гранд-финале турнира в Копенгагене. К тому же, на днях команда Фина "karrigan" Андерсена (FaZe) одержала победу на IEM Chengdu 2024 в Китае.
Что касается другого украинского коллектива, то Monte, к сожалению, продолжили свое стремительное падение в рейтинге. Команда Владимира "Woro2k" Велетнюка потеряла еще 4 позиции и теперь занимает 27-е место. Напомним, Monte начали терять свои позиции после ухода из клуба Александра "br0" Бро и Виктора "sdy" Оруджева. Это произошло в конце февраля.
Примечательно, что команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA поднялась на 79-ю позицию.
Рейтинг HLTV:
- 1. FaZe - 1000 баллов
- 2. Natus Vincere - 699
- 3. MOUZ - 701
- 4. Spirit - 587
- 5. G2 - 579
- 6. Vitality - 505
- 7. Eternal Fire - 316
- 8. Cloud9 - 308
- 9. HEROIC - 245
- 10. Virtus.pro - 225
***
- 27. Monte - 79
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