Geek Fam - чемпион BTS Pro Series Season 2 для Юго-Восточной Азии

В период с 5 по 20 июня для Юго-Восточной Азии проходил онлайн-турнир по Dota 2 - BTS Pro Series Season 2.

Сегодня в финальном матче соревнования Geek Fam уверенно победила BOOM Esports. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0.

Таким образом, команда Марка "Raven" Фаусто стала победителем турнира и заработала 21 тысячу долларов.

Призовые места турнира:

1 место: Geek Fam - 21 000 долларов;

2 место: BOOM Esports - 11 000 долларов;

3 место: Fnatic - 6 500 долларов;

4 место: Neon Esports - 4 500 долларов.