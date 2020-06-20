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Geek Fam - чемпион BTS Pro Series Season 2 для Юго-Восточной Азии
Коллектив Марка "Raven" Фаусто обыграл BOOM Esports 3:0
В период с 5 по 20 июня для Юго-Восточной Азии проходил онлайн-турнир по Dota 2 - BTS Pro Series Season 2.
Сегодня в финальном матче соревнования Geek Fam уверенно победила BOOM Esports. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0.
Таким образом, команда Марка "Raven" Фаусто стала победителем турнира и заработала 21 тысячу долларов.
Призовые места турнира:
- 1 место: Geek Fam - 21 000 долларов;
- 2 место: BOOM Esports - 11 000 долларов;
- 3 место: Fnatic - 6 500 долларов;
- 4 место: Neon Esports - 4 500 долларов.
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