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Geek Fam - чемпион BTS Pro Series Season 2 для Юго-Восточной Азии

Dota 2
(2 голосов)

Коллектив Марка "Raven" Фаусто обыграл BOOM Esports 3:0

Geek Fam - чемпион BTS Pro Series Season 2 для Юго-Восточной Азии
Новина українською

В период с 5 по 20 июня для Юго-Восточной Азии проходил онлайн-турнир по Dota 2 - BTS Pro Series Season 2.

Сегодня в финальном матче соревнования Geek Fam уверенно победила BOOM Esports. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0.

Таким образом, команда Марка "Raven" Фаусто стала победителем турнира и заработала 21 тысячу долларов.

Призовые места турнира:

  • 1 место: Geek Fam - 21 000 долларов;
  • 2 место: BOOM Esports - 11 000 долларов;
  • 3 место: Fnatic - 6 500 долларов;
  • 4 место: Neon Esports - 4 500 долларов.

Запись финального поединка между Geek Fam и BOOM Esports

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