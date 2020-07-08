VG победили CDEC и прошли в гранд-финал OGA Dota PIT 2020

В период с 1 по 10 июля проходит онлайн-турнир по Dota 2 - второй сезон OGA Dota PIT 2020.

В финале верхней сетки Vici Gaming победили CDEC Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Дин "Dy" Цуна. Таким образом, VG прошли в решающий матч турнира - гранд-финал.

В свою очередь, CDEC упали в нижнюю сетку, где разыграют второй слот в гранд-финале с Royal Never Give Up.