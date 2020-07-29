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Nigma прошли в гранд-финал OGA Dota PIT 2020
Команда Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми обыграла Alliance
В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.
В финале верхней сетки Nigma победила Alliance. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми со счетом 2:1.
Благодаря этой победе, Nigma прошли в решающий матч турнира - гранд-финал соревнования. В свою очередь коллектив Густава "s4" Магнуссона упал в сетку "лузеров" - завтра, 30-го июля Alliance сыграет против победителя пары OG - FlyToMoon.
Запись поединка между Nigma и Alliance (Начало в 5:39:26)