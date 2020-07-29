Nigma прошли в гранд-финал OGA Dota PIT 2020

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

В финале верхней сетки Nigma победила Alliance. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, Nigma прошли в решающий матч турнира - гранд-финал соревнования. В свою очередь коллектив Густава "s4" Магнуссона упал в сетку "лузеров" - завтра, 30-го июля Alliance сыграет против победителя пары OG - FlyToMoon.

Читайте также NaVi заняли 5-6 место на OGA Dota PIT 2020