  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Nigma прошли в гранд-финал OGA Dota PIT 2020
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Nigma прошли в гранд-финал OGA Dota PIT 2020

Dota 2
(1 голосов)

Команда Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми обыграла Alliance

Nigma прошли в гранд-финал OGA Dota PIT 2020
Новина українською

В период с 27 по 30 июля проходил онлайн-турнир для команд Европы и СНГ - второй сезон OGA Dota PIT 2020. Призовой фонд соревнования составляет 170 000 долларов.

В финале верхней сетки Nigma победила Alliance. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, Nigma прошли в решающий матч турнира - гранд-финал соревнования. В свою очередь коллектив Густава "s4" Магнуссона упал в сетку "лузеров" - завтра, 30-го июля Alliance сыграет против победителя пары OG - FlyToMoon.

Читайте такжеNaVi заняли 5-6 место на OGA Dota PIT 2020

Запись поединка между Nigma и Alliance (Начало в 5:39:26)

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...