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TEMPO отыграли 45 тысяч золота и прошли в плей-офф квалификации OMEGA League

Dota 2
(2 голосов)

TEMPO победили B8 Esports со счетом 2:0

TEMPO отыграли 45 тысяч золота и прошли в плей-офф квалификации OMEGA League
Новина українською

В период с 1 по 9 августа в онлайне проходит европейский отборочный этап на OMEGA League. 16 коллективов разыгрывают 2 пропуска в дивизион Immortal и 12 мест в дивизион Divine.

Сегодня проходил матч между B8 Esports и TEMPO. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой TEMPO со счетом 2:0.

Особенно занимательной вышла первая карта поединка - коллектив Николы "LeBronDota" Поповича смог одержать победу преимуществе B8 Esports в 45 тысяч золота - команда украинского игрока Данила "Dendi" Ишутина провела атаку на вражеский "трон", проиграла командное сражение на вражеской базе и упустила победу, так как у нескольких игроков не было "выкупа после смерти".

TEMPO отыграли 45 тысяч золота и прошли в плей-офф квалификации OMEGA League - изображение 1

Запис поєдинку між B8 Esports та TEMPO

Таким образом, TEMPO прошли в плей-офф верхней сетки европейской квалификации .

# Группа C
М
В
П
О
1. ​​ 5men 2 2 0 6
2. ​​ TEMPO 3 2 1 6
3. ​​ B8 Esports 3 1 2 3
4. ​​ MOTACI 2 0 2 0
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