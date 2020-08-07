TEMPO отыграли 45 тысяч золота и прошли в плей-офф квалификации OMEGA League

В период с 1 по 9 августа в онлайне проходит европейский отборочный этап на OMEGA League. 16 коллективов разыгрывают 2 пропуска в дивизион Immortal и 12 мест в дивизион Divine.

Сегодня проходил матч между B8 Esports и TEMPO. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой TEMPO со счетом 2:0.

Особенно занимательной вышла первая карта поединка - коллектив Николы "LeBronDota" Поповича смог одержать победу преимуществе B8 Esports в 45 тысяч золота - команда украинского игрока Данила "Dendi" Ишутина провела атаку на вражеский "трон", проиграла командное сражение на вражеской базе и упустила победу, так как у нескольких игроков не было "выкупа после смерти".

Запис поєдинку між B8 Esports та TEMPO

Таким образом, TEMPO прошли в плей-офф верхней сетки европейской квалификации .