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TEMPO отыграли 45 тысяч золота и прошли в плей-офф квалификации OMEGA League
TEMPO победили B8 Esports со счетом 2:0
В период с 1 по 9 августа в онлайне проходит европейский отборочный этап на OMEGA League. 16 коллективов разыгрывают 2 пропуска в дивизион Immortal и 12 мест в дивизион Divine.
Сегодня проходил матч между B8 Esports и TEMPO. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой TEMPO со счетом 2:0.
Особенно занимательной вышла первая карта поединка - коллектив Николы "LeBronDota" Поповича смог одержать победу преимуществе B8 Esports в 45 тысяч золота - команда украинского игрока Данила "Dendi" Ишутина провела атаку на вражеский "трон", проиграла командное сражение на вражеской базе и упустила победу, так как у нескольких игроков не было "выкупа после смерти".
Таким образом, TEMPO прошли в плей-офф верхней сетки европейской квалификации .
|#
|Группа C
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М
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В
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П
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О
|1.
| 5men
|2
|2
|0
|6
|2.
| TEMPO
|3
|2
|1
|6
|3.
| B8 Esports
|3
|1
|2
|3
|4.
| MOTACI
|2
|0
|2
|0