The International 2020 побил рекорд киберспорта по сумме призовых

Сегодня, 26-го августа призовой фонд The International 2020 по Dota 2 достиг 34 330 500 долларов.

Таким образом, TI 2020 уже побил прошлогоднюю отметку - 34 330 068 долларов. При этом сумма будет еще расти, так как до конца текущего Battle Pass осталось 24 дня.

Также призовой фонд предстоящего чемпионата мира по Dota 2 стал рекордным для всего киберспорта.

Напомним, The International 2020 должен был пройти в период с 18 по 23 августа, но из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса был перенесен на неопределённый срок.

Призовые фонды The International за последние пять лет