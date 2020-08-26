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The International 2020 побил рекорд киберспорта по сумме призовых

Dota 2
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Призовой фонд TI 2020 уже составляет более 34 млн, а до конца сборов еще 24 дня

The International 2020 побил рекорд киберспорта по сумме призовых
Новина українською

Сегодня, 26-го августа призовой фонд The International 2020 по Dota 2 достиг 34 330 500 долларов.

Таким образом, TI 2020 уже побил прошлогоднюю отметку - 34 330 068 долларов. При этом сумма будет еще расти, так как до конца текущего Battle Pass осталось 24 дня.

Также призовой фонд предстоящего чемпионата мира по Dota 2 стал рекордным для всего киберспорта.

Напомним, The International 2020 должен был пройти в период с 18 по 23 августа, но из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса был перенесен на неопределённый срок.

Призовые фонды The International за последние пять лет

The International 2020 побил рекорд киберспорта по сумме призовых - изображение 1
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В статье: The International 2019
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