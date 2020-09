FlyToMoon вышли в финал верхней сетки дивизиона Divine на OMEGA League

С 10 августа по 5 сентября проходит европейский онлайн-турнир по Dota 2 - дивизион Divine на OMEGA League. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

В полуфинале FlyToMoon обыграли Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1. Таким образом, команда Андрея "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко вышла в финал верхней сетки, где сыграет против победителя пары Natus Vincere - 5men.

В свою очередь Ninjas in Pyjamas продолжат свой путь на турнире в нижней сетке. В следующем раунде NiP сыграют с Khan.