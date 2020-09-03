OG вышли в финал верхней сетки OMEGA League

В период с 14-го августа по 6-е сентября проходят матчи европейского региона дивизиона Immortal в рамках турнира по Dota 2 - OMEGA League. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

В полуфинале верхней сетки Nigma потерпела поражение от OG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2. Из-за этого поражения коллектив Амера "Miracle-" аль-Баркави упала в нижнюю сетку турнира, где сыграет с Team Liquid.

В свою очередь, благодаря этой победе, OG вышли в финал верхней сетки.

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