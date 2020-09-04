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Стало известно, когда пройдет The International 10

Dota 2
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TI10 должен был пройти в августе этого года...

Стало известно, когда пройдет The International 10
Новина українською

Valve обьявили, когда пройдет следующий чемпионат мира по Dota 2 - The International 10. Новый TI состоится в августе 2021-го года.

Разработчики заявили, что не будут изменять место проведения The International и турнир пройдет в столице Швеции - Стокгольме.

Призовой фонд предстоящего ЧМ по Dota 2 уже стал рекордным в истории киберспорта. На данный момент призовые TI10 перешагнули отметку в 35 миллионов евро.

Напомним, The International 10 должен был пройти в августе этого года, но из-за ситуации вокруг пандемии COVID-19 был перенесен.

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В статье: The International 2019
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Источник:
blog.dota2.com
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