Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда пройдет The International 10
TI10 должен был пройти в августе этого года...
Valve обьявили, когда пройдет следующий чемпионат мира по Dota 2 - The International 10. Новый TI состоится в августе 2021-го года.
Разработчики заявили, что не будут изменять место проведения The International и турнир пройдет в столице Швеции - Стокгольме.
Призовой фонд предстоящего ЧМ по Dota 2 уже
Напомним, The International 10 должен был пройти в августе этого года, но из-за ситуации вокруг пандемии COVID-19 был перенесен.