Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 22 апреля
Поединки в рамках второго сезона DPC и Positive Fire Games
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 22 апреля:
- Chicken Fighters - No BH -
- - OB Esports x Neon -
- - HR -
- - TBD -
- - Prosto Esli -
- - ViKin.gg -
- - BINOMISTAS -
- - EXTREMUM -
- - Into the Breach -
- - PentAce -
- - Inverse-
Трансляция доступна по ссылке.
Трансляция доступна по ссылке.
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