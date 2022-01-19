Кубок Украины по CS:GO и Dota 2: играй, смотри, врывайся!

Федерация киберспорта Украины анонсировала Кубок Украины 2022 по дисциплинам CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом 800,000 грн. Он пройдет в три этапа в онлайне с 28 января по 17 апреля. Кубок Украины 2022 – официальное киберспортивное мероприятие, признанное Министерством молодежи и спорта Украины. Титульным партнером соревнования стала единственная легальная беттинговая компания Parimatch Ukraine.

Турниры состоятся на платформе WePlay Compete. Все матчи будет освещать команда талантов Федерации киберспорта Украины с украиноязычной студии в Днепре. Чтобы принять участие в Кубке Украины 2022 по CS:GO или Dota 2 необходимо ознакомиться с регламентом и зарегистрироваться в одной из квалификаций. Детали на сайте Федерации.

Титульный партнер Кубка Украины 2022 Parimatch Ukraine – ведущая беттинговая компания в мире киберспорта и единственный легальный букмекер в Украине. Как инновационный бренд Parimatch принимает участие в организации турниров по разным дисциплинам киберспорта и является партнером таких выдающихся команд как Team Spirit и HellRaisers.

Компания поддерживает инициативы Федерации киберспорта Украины и совместными усилиями развивает контент на украинском языке.