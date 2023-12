Чемпион мира по Dota 2 попал в Grand Theft Auto VI

Чемпион мира 2015-го года по Dota 2 Питер "Ppd" Дагер рассказал, что попал в новую часть легендарной серии Grand Theft Auto.

I’m in gta 6 I can’t speak much about it but you’ll see later on throughout the year in the next trailer. Either way I’m blessed and thank you to rockstar for giving me an opportunity to have something to do with the greatest game ever.