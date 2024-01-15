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NaVi провалили квалификацию на DreamLeague Season 22

Dota 2

"Рожденные побеждать" уступили для Klim Sani4

NaVi провалили квалификацию на DreamLeague Season 22

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 13-го по 15-е января проходили поединки закрытой квалификации в Восточной Европе на турнир по Dota 2 - DreamLeague Season 22. Матчи проходили в формате онлайн. Коллективы боролись за три слота на основной этап турнира.

Сегодня, в рамках полуфинала нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла для Klim Sani4. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, NaVi завершили свои выступления в отборе и потеряли слот.

Напомним, ранее в квалификации к DreamLeague Season 22 украинская команда переиграла SIBE Team и проиграла для Team Spirit. Последние являются действующими чемпионами мира. В частности, Spirit выиграли последний The International.

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