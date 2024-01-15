NaVi провалили квалификацию на DreamLeague Season 22

В период с 13-го по 15-е января проходили поединки закрытой квалификации в Восточной Европе на турнир по Dota 2 - DreamLeague Season 22. Матчи проходили в формате онлайн. Коллективы боролись за три слота на основной этап турнира.

Сегодня, в рамках полуфинала нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла для Klim Sani4. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, NaVi завершили свои выступления в отборе и потеряли слот.