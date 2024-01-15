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NaVi провалили квалификацию на DreamLeague Season 22
"Рожденные побеждать" уступили для Klim Sani4
telegram @natus_vincere_official
В период с 13-го по 15-е января проходили поединки закрытой квалификации в Восточной Европе на турнир по Dota 2 - DreamLeague Season 22. Матчи проходили в формате онлайн. Коллективы боролись за три слота на основной этап турнира.
Сегодня, в рамках полуфинала нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла для Klim Sani4. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать".
Таким образом, NaVi завершили свои выступления в отборе и потеряли слот.
Напомним, ранее в квалификации к DreamLeague Season 22 украинская команда переиграла SIBE Team и
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