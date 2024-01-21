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Nigma Galaxy попрощалась с двумя игроками
Легенды в лице KuroKy, Miracle- и SumaiL остаются
Киберспортивный клуб Nigma Galaxy объявил, что ростер в дисциплине Dota 2 покинут два игрока. Речь идет об оффлейнере Даниэле "Ghost" Чане и саппорте Романе "rmN-" Палее.
Игроки пробыли в составе Nigma всего
При этом, как сообщили в киберспортивной организации, легендарные в прошлом игроки, а именно Амер "Miracle-" аль-Баркави, Саид Самаил "SumaiL" Хассан и Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми останутся в коллективе. Вокруг этих трех исполнителей будет строиться новый костяк Nigma Galaxy.
"Мы верим в наш текущий костяк: KuroKy, Miracle и Sumail. Мы будем работать вокруг них, чтобы создать полный окончательный состав.
Мы сообщим вам наш новый ростер перед квалификацией ESL One Birmingham", - говорится в сообщении организации в X (прим. - бывший Twitter).
Матчи квалификации на ESL One Birmingham 2024 состоятся в конце текущего месяца.
Today we're parting way with @Ghostdota98 and @rmN_dota.— Nigma Galaxy (@NigmaGalaxy) January 20, 2024
Thank you for joining us and helping us out on such short notice, we wish you all the best. pic.twitter.com/OlnmDWKKje
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