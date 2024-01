Nigma Galaxy попрощалась с двумя игроками

Киберспортивный клуб Nigma Galaxy объявил, что ростер в дисциплине Dota 2 покинут два игрока. Речь идет об оффлейнере Даниэле "Ghost" Чане и саппорте Романе "rmN-" Палее.

Игроки пробыли в составе Nigma всего две недели . Однако за это время команда провалила две квалификации на турнире.

При этом, как сообщили в киберспортивной организации, легендарные в прошлом игроки, а именно Амер "Miracle-" аль-Баркави, Саид Самаил "SumaiL" Хассан и Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми останутся в коллективе. Вокруг этих трех исполнителей будет строиться новый костяк Nigma Galaxy.

Матчи квалификации на ESL One Birmingham 2024 состоятся в конце текущего месяца.

