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Nigma Galaxy попрощалась с двумя игроками

Dota 2
Обновлено

Легенды в лице KuroKy, Miracle- и SumaiL остаются

Nigma Galaxy попрощалась с двумя игроками

Новина українською

Киберспортивный клуб Nigma Galaxy объявил, что ростер в дисциплине Dota 2 покинут два игрока. Речь идет об оффлейнере Даниэле "Ghost" Чане и саппорте Романе "rmN-" Палее.

Игроки пробыли в составе Nigma всего две недели. Однако за это время команда провалила две квалификации на турнире.

При этом, как сообщили в киберспортивной организации, легендарные в прошлом игроки, а именно Амер "Miracle-" аль-Баркави, Саид Самаил "SumaiL" Хассан и Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми останутся в коллективе. Вокруг этих трех исполнителей будет строиться новый костяк Nigma Galaxy.

"Мы верим в наш текущий костяк: KuroKy, Miracle и Sumail. Мы будем работать вокруг них, чтобы создать полный окончательный состав.

Мы сообщим вам наш новый ростер перед квалификацией ESL One Birmingham", - говорится в сообщении организации в X (прим. - бывший Twitter).

Матчи квалификации на ESL One Birmingham 2024 состоятся в конце текущего месяца.

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