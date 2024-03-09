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Valve официально анонсировали The International 2024

Dota 2

Самый ожидаемый турнир в мире Defense of the Ancients

Valve официально анонсировали The International 2024

Dota2.com

Новина українською

Американская компания Valve анонсировала самый ожидаемый и крупнейший турнир по дисциплине Dota 2 в календарном году. Речь идет о чемпионате мира - The International 2024.

На этот раз TI пройдет в столице Дании - Копенгагене. Соревнования пройдут в сентябре этого года.

Всего в турнире примут участие 16 коллективов. Часть команд получит прямые приглашения на The International, другие - будут бороться за слоты на турнир через региональные отборы.

"В 16 команд попадут те, что пройдут открытые и региональные квалификации, а также те, что получат непосредственное приглашение, - то есть как и в первые годы The International. Приглашенные команды будут объявлены ближе к началу события, а выбираться они будут по своим результатам в течение года", - говорится в официальном сообщении на сайте Dota 2.

Напомним, The International 2023 проходил в США, в Сиэтле. Чемпионом предыдущего TI стал коллектив Team Spirit.

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Источник:
dota2.com
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