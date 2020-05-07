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Норвич неожиданно разгромил Тоттенхэм и вышел в 1/4 турнира среди клубов АПЛ
"Аристократы" покидают ePL Invitational уже на стадии 1/8
Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
Во втором матче за сегодня "Норвич" довольно сенцационно победил "Тоттенхэм". Встреча закончилась со счетом 4:1.
В четвертьфинале "Норвич" сыграет с "Челси".
Вашему вниманию запись матча между "Тоттенхэмом" и "Норвичем" в рамках ePL Invitational
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