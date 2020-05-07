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Норвич неожиданно разгромил Тоттенхэм и вышел в 1/4 турнира среди клубов АПЛ

FIFA
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"Аристократы" покидают ePL Invitational уже на стадии 1/8

Норвич неожиданно разгромил Тоттенхэм и вышел в 1/4 турнира среди клубов АПЛ
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Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Во втором матче за сегодня "Норвич" довольно сенцационно победил "Тоттенхэм". Встреча закончилась со счетом 4:1.

В четвертьфинале "Норвич" сыграет с "Челси".

Вашему вниманию запись матча между "Тоттенхэмом" и "Норвичем" в рамках ePL Invitational

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Норвич Сити (Англия)
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