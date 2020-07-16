Украинский игрок Foggy прошел в 1/4 Warcraft Gold League

В период с 12 по 19 июля проходит турнир по Warcraft III - летний сезон Warcraft Gold League 2020. Призовой фонд составляет 71 400 долларов.

В последнем матче группового этапа украинский игрок Андрей "Foggy" Корень обыграл Ву "WFZ" Фаженга. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой Foggy со счетом 2:1.

Таким образом, 27-летний киберспортсмен из Украины прошел в четвертьфинал соревнования, где сыграет с Ван "Infi" Сюйвэнем. Матч 1/4 пройдет 18-го июля, начало - в 12:30.