Другое
Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский игрок Foggy прошел в 1/4 Warcraft Gold League
Андрей "Foggy" Корень победил Ву "WFZ" Фаженга
В период с 12 по 19 июля проходит турнир по Warcraft III - летний сезон Warcraft Gold League 2020. Призовой фонд составляет 71 400 долларов.
В последнем матче группового этапа украинский игрок Андрей "Foggy" Корень обыграл Ву "WFZ" Фаженга. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой Foggy со счетом 2:1.
Таким образом, 27-летний киберспортсмен из Украины прошел в четвертьфинал соревнования, где сыграет с Ван "Infi" Сюйвэнем. Матч 1/4 пройдет 18-го июля, начало - в 12:30.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...