Разработчики игр поддержали Украину и отказались от россии

Кто из игровой индустрии поддержал Украину и украинцев в войне против россии? Пока они играют и радуются новым играм в библиотеке "западной" Steam, получают удовольствие от только что приобретенной консоли... - в нашей стране каждый день гибнут солдаты защищая нашу землю, гибнут невинные люди, гибнут дети от того, что страна "московитских рабов" ничего не делает, мы не должны разрешать им развлекаться - пока наши люди умирают от ежедневных бомбардировок, которые принесла россия. Даже сейчас, когда я пишу это описание, в моем городе звучит сирена "воздушной тревоги". Наш канал решил поддержать информационный фронт и рассказать об играх, в которые русские геймеры уже не смогут поиграть.