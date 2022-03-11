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Разработчики игр поддержали Украину и отказались от россии

Другое
(4 голосов)

Кто бы сомневался

Разработчики игр поддержали Украину и отказались от россии

UA-Футбол
Новина українською

Кто из игровой индустрии поддержал Украину и украинцев в войне против россии? Пока они играют и радуются новым играм в библиотеке "западной" Steam, получают удовольствие от только что приобретенной консоли... - в нашей стране каждый день гибнут солдаты защищая нашу землю, гибнут невинные люди, гибнут дети от того, что страна "московитских рабов" ничего не делает, мы не должны разрешать им развлекаться - пока наши люди умирают от ежедневных бомбардировок, которые принесла россия. Даже сейчас, когда я пишу это описание, в моем городе звучит сирена "воздушной тревоги". Наш канал решил поддержать информационный фронт и рассказать об играх, в которые русские геймеры уже не смогут поиграть.

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В статье: война с Россией
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