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Роскомнадзор заблокировал сайт разработчиков Сталкера и Козаков
Правда GSC перестали продавать игры ещё раньше
Фото: twitter.com/stalker_thegame
Российский орган цензуры Роскомнадзор внес сайт разработчиков серии игр "S.T.A.L.K.E.R." и "Казаки" GSC Game World в список запрещенных на территории российской Федерации и заблокировал к нему доступ, сообщает Новое Время.
Сообщается, что действия органа стали следствием обращения Генеральной прокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года. Скорее всего, ходатайство было открыто из-за обращения компании, опубликованного на главной странице сайта.
В обращении GSC Game World говорят о том, что Россия развязала войну против Украины и просят поддержать ВСУ.
Напомним, что ранее разработчики уже прекратили продажу своих продуктов на территории россии.
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