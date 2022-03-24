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Роскомнадзор заблокировал сайт разработчиков Сталкера и Козаков

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Правда GSC перестали продавать игры ещё раньше

Роскомнадзор заблокировал сайт разработчиков Сталкера и Козаков

Фото: twitter.com/stalker_thegame

Новина українською

Российский орган цензуры Роскомнадзор внес сайт разработчиков серии игр "S.T.A.L.K.E.R." и "Казаки" GSC Game World в список запрещенных на территории российской Федерации и заблокировал к нему доступ, сообщает Новое Время.

Сообщается, что действия органа стали следствием обращения Генеральной прокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года. Скорее всего, ходатайство было открыто из-за обращения компании, опубликованного на главной странице сайта.

В обращении GSC Game World говорят о том, что Россия развязала войну против Украины и просят поддержать ВСУ.

Напомним, что ранее разработчики уже прекратили продажу своих продуктов на территории россии.

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В статье: война с Россией Роскомнадзор Казаки Сталкер GSC Game World
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Источник:
techno.nv.ua

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