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Разработчик World of Tanks и других популярных в рф военных игр объявил об уходе с рынка орков
Их любимая World of Tanks теперь уже не будет "той самой"? Какая жалость…
World of Tanks
Компания Wargaming, разработчик World of Tanks и других популярных в россии военных игр, объявила об уходе из рф и Беларуси. Отметим, что изначально сама Wargaming была создана в Беларуси.
В блоге Wargaming на LinkedIn появилось соответствующее заявление. Компания провела стратегический обзор своей работы по всему миру и решила, что она не будет владеть или управлять бизнесами в беларуси и россии.
Игровые сервисы остаются доступными для пользователей, но ими займется новый владелец – компания Lesta Studio. Wargaming – компания, которая разработала World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz и другие игры.
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