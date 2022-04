Разработчик World of Tanks и других популярных в рф военных игр объявил об уходе с рынка орков

Компания Wargaming, разработчик World of Tanks и других популярных в россии военных игр, объявила об уходе из рф и Беларуси. Отметим, что изначально сама Wargaming была создана в Беларуси.

В блоге Wargaming на LinkedIn появилось соответствующее заявление. Компания провела стратегический обзор своей работы по всему миру и решила, что она не будет владеть или управлять бизнесами в беларуси и россии.

Игровые сервисы остаются доступными для пользователей, но ими займется новый владелец – компания Lesta Studio. Wargaming – компания, которая разработала World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz и другие игры.