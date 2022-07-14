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Неймар стал амбассадором игры PUBG
Бразильцу не терпится поиграть на новой карте
Студия разработки игр Krafton заявила, что форвард сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар стал амбассадором киберспортивной дисциплины PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds - игра в жанре "королевская битва").
"Быть частью PUBG – это потрясающе. Я очень горжусь тем, что поучаствую в этом новом проекте, и мне не терпится поиграть на новой карте. Надеюсь, всем понравится", - прокомментировал данное событие бразильский вингер.
Сегодня, Неймар вместе со стримерами "Gaules", "Netenho" и профи-игроком в PUBG "Sparkingg" проведет стрим на платформе Facebook Gaming. Начало - 16:00.
Также бразилец часто играет в CS:GO, а в Fortnite у футболиста есть личный скин.
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