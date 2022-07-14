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Неймар стал амбассадором игры PUBG

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Бразильцу не терпится поиграть на новой карте

Неймар стал амбассадором игры PUBG

Новина українською

Студия разработки игр Krafton заявила, что форвард сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар стал амбассадором киберспортивной дисциплины PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds - игра в жанре "королевская битва").

"Быть частью PUBG – это потрясающе. Я очень горжусь тем, что поучаствую в этом новом проекте, и мне не терпится поиграть на новой карте. Надеюсь, всем понравится", - прокомментировал данное событие бразильский вингер.

Сегодня, Неймар вместе со стримерами "Gaules", "Netenho" и профи-игроком в PUBG "Sparkingg" проведет стрим на платформе Facebook Gaming. Начало - 16:00.

Также бразилец часто играет в CS:GO, а в Fortnite у футболиста есть личный скин.

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В статье: Неймар
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