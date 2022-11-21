 NaVi cтали чемпионами PUBG Global Championship 2022 ᐉ UA-Футбол
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NaVi cтали чемпионами PUBG Global Championship 2022

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Заработали больше миллиона долларов

NaVi cтали чемпионами PUBG Global Championship 2022

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Новина українською

20 ноября прошел финал турнира по дисциплине PUBG - Global Championship 2022. Соревнование проходило в Дубае. За победу боролись 32 коллектива.

В гранд-финале украинская команда Natus Vincere заняла первое место трижды в течение четвертого игрового дня, второе место дважды, третье место – дважды и четвертое место – один раз. Таким образом, "рожденные побеждать" по итогам 20 раундов получили 179 очков (114 за фраги и 65 за место) и завоевали кубок.

За победу наша команда получила в качестве призовых 1 008 338 долларов. Лучшим игроком турнира стал Артем "xmpl" Адаркин, получив в качестве индивидуального приза дополнительно 10 тысяч долларов.

Запись гранд-финала

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В статье: Natus Vincere
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Источник:
navi.gg

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