NaVi cтали чемпионами PUBG Global Championship 2022

20 ноября прошел финал турнира по дисциплине PUBG - Global Championship 2022. Соревнование проходило в Дубае. За победу боролись 32 коллектива.

В гранд-финале украинская команда Natus Vincere заняла первое место трижды в течение четвертого игрового дня, второе место дважды, третье место – дважды и четвертое место – один раз. Таким образом, "рожденные побеждать" по итогам 20 раундов получили 179 очков (114 за фраги и 65 за место) и завоевали кубок.

За победу наша команда получила в качестве призовых 1 008 338 долларов. Лучшим игроком турнира стал Артем "xmpl" Адаркин, получив в качестве индивидуального приза дополнительно 10 тысяч долларов.