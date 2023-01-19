Сборная Украины примет участие в чемпионате мира по кибербаскетболу

22 января сборная Украины будет стартовать в европейской части квалификации чемпионата мира по кибербаскетболу - eFIBA Season 1!

Матчи будут проходить на платформе баскетбольного симулятора NBA 2k23 в режиме ProAM.

Украина стала одной из 12 европейских команд, которые будут бороться за чемпионский титул. В общей сложности 30 национальных кибербаскетбольных федераций разделены на шесть конференций и будут соревноваться за титул чемпионов конференций.

Состав участников мирового первенства:

Европа: УКРАИНА, Бельгия, Кипр, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Испания, Турция

Азия: Катар, Индонезия, Ливан, Монголия, Филиппины, Саудовская Аравия

Америка: Аргентина, Барбадос, Бразилия, Пуэрто-Рико

Африка: Бенин, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Египет, Гана, Мадагаскар, Марокко, Тунис