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Сборная Украины примет участие в чемпионате мира по кибербаскетболу
Наша команда будет представлена минимум пятью игроками
Фото: ФБУ
22 января сборная Украины будет стартовать в европейской части квалификации чемпионата мира по кибербаскетболу - eFIBA Season 1!
Матчи будут проходить на платформе баскетбольного симулятора NBA 2k23 в режиме ProAM.
Украина стала одной из 12 европейских команд, которые будут бороться за чемпионский титул. В общей сложности 30 национальных кибербаскетбольных федераций разделены на шесть конференций и будут соревноваться за титул чемпионов конференций.
Состав участников мирового первенства:
Европа: УКРАИНА, Бельгия, Кипр, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Испания, Турция
Азия: Катар, Индонезия, Ливан, Монголия, Филиппины, Саудовская Аравия
Америка: Аргентина, Барбадос, Бразилия, Пуэрто-Рико
Африка: Бенин, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Египет, Гана, Мадагаскар, Марокко, Тунис
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