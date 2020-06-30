Кубок Африки
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Кубок африканских наций перенесен на 2022-й год
Виной всему - коронавирус
Кубок африканских наций, который должен был пройти в январе 2021-го, перенесен на один год. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Новая дата - январь 2022-го. Место проведения - Камерун. Отметим, что именно в этом году пройдет и чемпионат мира. Причиной переноса КАН-2021 стала вспышка коронавируса.
Decisions of CAF Executive Meeting – 30 June 2020#TotalAFCON #TotalCHAN pic.twitter.com/Z6Lj3bS2qY— CAF (@CAF_Online) June 30, 2020
Последний кубок Африки прошел летом 2019-го. Триумфатором стал Алжир, обыгравший в финале Камерун.
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