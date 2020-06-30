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Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок африканских наций перенесен на 2022-й год

Кубок Африки
(1 голосов)

Виной всему - коронавирус

Кубок африканских наций перенесен на 2022-й год
UA-Футбол
Новина українською

Кубок африканских наций, который должен был пройти в январе 2021-го, перенесен на один год. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Новая дата - январь 2022-го. Место проведения - Камерун. Отметим, что именно в этом году пройдет и чемпионат мира. Причиной переноса КАН-2021 стала вспышка коронавируса.

Последний кубок Африки прошел летом 2019-го. Триумфатором стал Алжир, обыгравший в финале Камерун.

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В статье: Кубок африканских наций коронавирус
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