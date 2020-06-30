Кубок африканских наций перенесен на 2022-й год

Кубок африканских наций, который должен был пройти в январе 2021-го, перенесен на один год. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Новая дата - январь 2022-го. Место проведения - Камерун. Отметим, что именно в этом году пройдет и чемпионат мира. Причиной переноса КАН-2021 стала вспышка коронавируса.

Последний кубок Африки прошел летом 2019-го. Триумфатором стал Алжир, обыгравший в финале Камерун.