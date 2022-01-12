Матч КАН между Тунисом и Мали хотели возобновить спустя 40 минут после окончания, чтобы доиграть 5 минут

Представители Конфедерации африканского футбола спустя 20 минут после конца игры прервали пресс-конференцию главного тренера команды Мали Мохамеда Магассубы и объявили о том, что матч будет возобновлен с целью доиграть три минуты, сообщает The Athletic.

Встреча должна была возобновиться спустя 40 минут после свистка, однако футболисты Туниса, в отличие от соперников, отказались выходить на поле.

Сообщается, что судьи и команда Мали выждали необходимое время, и финальный свисток был дан в третий раз.

Напомним, что матч Кубка африканских наций между сборными Туниса и Мали (0:1) завершился преждевременно – главный арбитр матча Дженни Сиказве дал финальный свисток после 89 минут и 49 секунд игрового времени.