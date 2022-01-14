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КАН. Кабо-Верде – Буркина-Фасо. 0:1. Вратарь промазал кулаками мимо мяча

Кубок Африки
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Больше одного пока забивает только Камерун

КАН. Кабо-Верде – Буркина-Фасо. 0:1. Вратарь промазал кулаками мимо мяча

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сборная Буркина-Фасо в гостях обыграла национальную команду Кабо-Верде в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Единственный мяч забил Хассане Банде.

На 39 минуте матча Исса Каборе навесил в штрафную в направлении нападающего и вратаря, но ни нападающий, ни вратарь не попали по мячу, а добрался до него Хассане Банде и буквально занес головой мяч в ворота – 0:1.

На данный момент в группе А все команды сыграли 2 тура. У Камеруна 6 очков, Буркина-Фасо – 3, Кабо-Верде – 3 и у Эфиопии – 0.

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В статье: Кабо-Верде Буркина-Фасо Кубок Африки
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