КАН. Кабо-Верде – Буркина-Фасо. 0:1. Вратарь промазал кулаками мимо мяча

Сборная Буркина-Фасо в гостях обыграла национальную команду Кабо-Верде в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Единственный мяч забил Хассане Банде.

На 39 минуте матча Исса Каборе навесил в штрафную в направлении нападающего и вратаря, но ни нападающий, ни вратарь не попали по мячу, а добрался до него Хассане Банде и буквально занес головой мяч в ворота – 0:1.

На данный момент в группе А все команды сыграли 2 тура. У Камеруна 6 очков, Буркина-Фасо – 3, Кабо-Верде – 3 и у Эфиопии – 0.