Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КАН. Кабо-Верде – Буркина-Фасо. 0:1. Вратарь промазал кулаками мимо мяча
Больше одного пока забивает только Камерун
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Буркина-Фасо в гостях обыграла национальную команду Кабо-Верде в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Единственный мяч забил Хассане Банде.
На 39 минуте матча Исса Каборе навесил в штрафную в направлении нападающего и вратаря, но ни нападающий, ни вратарь не попали по мячу, а добрался до него Хассане Банде и буквально занес головой мяч в ворота – 0:1.
На данный момент в группе А все команды сыграли 2 тура. У Камеруна 6 очков, Буркина-Фасо – 3, Кабо-Верде – 3 и у Эфиопии – 0.
Популярное сейчас
- 37 – только начало? Самые яркие мгновения из жизни и карьеры Артема Милевского
- Молодой полузащитник подписал новый контракт с киевским Динамо
- Попытка номер три. Бывший игрок Черноморца вернулся в родной клуб
- Арбитр, досрочно завершивший матч КАН, ранее спасал Рамоса и находился под следствием. Его решения - ужас
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- В семье экс-капитана Зари - пополнение