Впечатляющий прагматизм. Десять из 14 матчей на Кубке Африки закончились с одинаковым счетом

Как известно, на этой неделе стартовал очередной Кубок Африканских Наций. Турнир проходит по той же схеме, что и Евро – шесть групп по четыре команды, затем плей-офф, начиная с 1/8 финала.

За первые пять дней было сыграно 14 матчей. Но сборные не показывают особой результативности. В десяти случаях игра заканчивалась со счетом 1:0. Еще в двух матчах было зафиксировано ничьи 0:0.

Только в двух матчах командам удавалось забить больше одного гола. В обоих случаях отличились хозяева соревнований сборная Камеруна. Сначала они обыграли Буркина-Фасо 2:1 (оба гола с пенальти), а в четверг одолели Эфиопию 4:1. Таким образом, Камерун стал первым участником плей-офф Кубка Африки.

Сегодня к Неукротимым львам может присоединиться победитель матча Сенегал – Гвинея (в первом туре эти команды одержали по победе), Марокко, если обыграет Коморы, и Габон, если одолеет Гану.