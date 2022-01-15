Нигерия обыграла Судан, а Салах принес победу Египту

Сегодня прошли поединки группы D Кубка Африки 2021.

Нигерия уверенно обыграла Судан, забив три мяча за 46 минут и пропустив лишь во втором тайме с пенальти.

Группа D

15 января, 18.00, "Stade Omnisport Roumde Adjia"

Нигерия – Судан 3:1

Голы: 1:0 – 3 Чуквуэзе, 2:0 – 45 Авонийи, 3:0 – 46 Саймон, 3:1 – 70, пенальти Хедр.

Во второй игре национальная сборная Египта минимально победила команду Гвинеи-Бисау. Единственный мяч в поединке записал на свой счет вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Группа D

15 января, 21.00, "Stade Omnisport Roumde Adjia"

Гвинея-Бисау – Египет 0:1

Гол: 0:1 – 69 Салах.